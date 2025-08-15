Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 13:59

Психолог дала совет, как «вытащить» ребенка из гаджетов

Психолог Кантеева: ребенку надо показать, чем можно заниматься на улице

Чтобы избавить ребенка от зависимости от гаджетов, нужно показать ему, чем можно заниматься на улице, рассказала клинический психолог Вероника Кантеева. По ее словам, переданным perm.aif.ru, если у подростка просто отобрать смартфон, то он будет нервничать.

Задача родителей — придумать для подростков альтернативные активности. Раньше, когда мы выходили, то не задумывались, как потратить время. Нужно выйти с ребенком во двор и показать, чем можно заниматься на улице. Если не делать этого, но при этом еще и забирать гаджет, единственное средство коммуникации подростка, то он, конечно, будет нервничать, — заявила Кантеева.

Невролог Ринат Богданов ранее заявил, что зависимость от гаджетов чревата проблемами со зрением, изменением осанки и гиподинамией. По его словам, страх оказаться без доступа к смартфону зачастую развивается у людей с психологическими проблемами.

Также невролог Татьяна Батышева сообщила, что дозирование информационной нагрузки и физкультура позволят ребенку справиться с давлением цифровой среды. По ее мнению, родителям следует воспитывать в детях интерес к спортивному образу жизни в качестве профилактики диджитал-зависимости.

