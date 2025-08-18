Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 02:27

Уиткофф заявил о готовности России сделать пару уступок Украине

Уиткофф: Россия готова сделать несколько уступок Украине

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Россия готова пойти на территориальные уступки по пяти областям Украины, заявил в интервью CNN спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Однако он не уточнил, о каких именно регионах идет речь.

По словам Уиткоффа, Россия согласилась не занимать всю территорию Украины целиком. Вашингтон планирует обсудить возможность обмена территориями на встрече с президентом Владимиром Зеленским, которая состоится 18 августа.

Спецпосланник подчеркнул, что вопрос о территориях остается ключевым для урегулирования конфликта. Американская сторона рассчитывает в ближайшее время достичь соглашений, которые приведут к прекращению боевых действий.

Ранее спецпосланник президента США опроверг возможность привлечения НАТО к обеспечению безопасности Украины. Он пояснил, что этот вопрос уже был решен во время переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время саммита на Аляске, где лидеры двух стран согласовали альтернативные гарантии для Киева.

Между тем первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что Трамп в стремлении как можно скорее выйти из украинского конфликта может переложить всю ответственность на лидера страны Владимира Зеленского и Европу. Он добавил, что американский лидер сделает вид, будто «пытался всех помирить, но не вышло».

Стив Уиткофф
Украина
Россия
уступки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Стальной дикобраз»: фон дер Ляйен о важности гарантий безопасности для ЕС
Еще один регион России могут атаковать украинские дроны
Уиткофф заявил о готовности России сделать пару уступок Украине
Трамп сделал заявление о Белоруссии после беседы с Лукашенко
Российский регион оказался под угрозой воздушной атаки
В Израиле прошли массовые митинги с требованием освободить заложников
Россия пригласила Боливию наблюдать за выборами в 2026 году
Россиянка Кудерметова уступила итальянке в теннисном турнире WTA
Ульянов указал на ошибку Запада в вопросе гарантий безпасности
Названа страна, которая склонит Украину и Зеленского пойти на уступки
На Украине объявили воздушную тревогу
ВСУ обрушили на ДНР шквал ударов
На Солнце практически пропали пятна
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Евстигней-житник 18 августа: приметы дня на урожай и зиму
В ГД предложили способ облегчить жизнь российских семей с ипотекой
«Империалист»: Путин пошутил над Лавровым из-за свитера
Названо условие, из-за которого Трамп бросит Украину и Зеленского
Строитель тяжело пострадал в результате удара украинского дрона по ДНР
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 августа 2025 года
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.