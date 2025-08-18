Уиткофф заявил о готовности России сделать пару уступок Украине

Россия готова пойти на территориальные уступки по пяти областям Украины, заявил в интервью CNN спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Однако он не уточнил, о каких именно регионах идет речь.

По словам Уиткоффа, Россия согласилась не занимать всю территорию Украины целиком. Вашингтон планирует обсудить возможность обмена территориями на встрече с президентом Владимиром Зеленским, которая состоится 18 августа.

Спецпосланник подчеркнул, что вопрос о территориях остается ключевым для урегулирования конфликта. Американская сторона рассчитывает в ближайшее время достичь соглашений, которые приведут к прекращению боевых действий.

Ранее спецпосланник президента США опроверг возможность привлечения НАТО к обеспечению безопасности Украины. Он пояснил, что этот вопрос уже был решен во время переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время саммита на Аляске, где лидеры двух стран согласовали альтернативные гарантии для Киева.

Между тем первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что Трамп в стремлении как можно скорее выйти из украинского конфликта может переложить всю ответственность на лидера страны Владимира Зеленского и Европу. Он добавил, что американский лидер сделает вид, будто «пытался всех помирить, но не вышло».