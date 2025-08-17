Уиткофф высказался о гарантиях безопасности для Украины Уиткофф: США не поддерживают привлечение НАТО для гарантий безопасности Киеву

США не рассматривают идею о привлечении НАТО к защите Украины, заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф в эфире CNN. Он добавил, что российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время саммита на Аляске фактически согласовали гарантии безопасности Киеву, опровергнув информацию о том, что их будут давать члены Альянса.

Я этого не говорил, — подчеркнул Уиткофф.

Спецпредставитель уточнил, что США предложили Киеву защиту, с этой идеей согласился Путин. Уиткофф напомнил, что для России вступление Украины в НАТО является «красным флагом».

Ранее Уиткофф заявил, что Россия согласилась закрепить в законодательстве обязательство «не предъявлять территориальных претензий и не посягать на суверенитет европейских государств» после мирного урегулирования украинского конфликта. Он уточнил, что такое решение принято в рамках договоренностей Москвы и Вашингтона во время саммита на Аляске.

Между тем первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что Трамп в стремлении как можно скорее выйти из украинского конфликта может переложить всю ответственность на лидера страны Владимира Зеленского и Европу. Он добавил, что американский лидер сделает вид, будто «пытался всех помирить, но не вышло».