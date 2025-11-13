Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 07:07

Трамп подписал закон о прекращении шатдауна

Трамп подписал закон о прекращении рекордного по длительности шатдауна

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Уточняется, что таким образом рекордная по продолжительности приостановка работы американского правительства (шатдаун) преодолена на 43-й день.

Трамп подчеркнул, что с момента подписания им документа «федеральное правительство возвращается к нормальной работе». При этом политик обвинил в происходящем своих оппонентов из Демократической партии.

Ранее Сенат США в рамках процедурного голосования одобрил законопроект, который позволит прекратить шатдаун и возобновить частично прерванную работу правительства страны. По информации СМИ, документ поддержали 60 сенаторов, а 40 выступили против.

До этого глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что приостановка работы кабмина оказала гораздо более серьезный экономический ущерб, чем ожидалось. По его словам, особенно сильно пострадали отрасли, связанные с путешествиями и досугом.

