В США посчитали непредсказуемые последствия шатдауна для экономики страны

Приостановка работы кабмина США (шатдаун) оказывает гораздо более серьезный экономический ущерб, чем ожидалось, заявил в интервью телеканалу Fox News глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет. По его словам, государство может понести сильный урон в этой связи.

Воздействие шатдауна на экономику гораздо хуже, чем ожидалось, — подчеркнул Хассет.

Чиновник добавил, что особенно сильно пострадали отрасли, связанные с путешествиями и досугом. При этом частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября на фоне отсутствия финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в конгрессе не смогли договориться относительно некоторых статей расходов, включая сферу здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь согласия. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании ради политических целей.

Ранее в крупных аэропортах США на фоне приостановки работы кабмина отменили около 700 рейсов. В частности, авиакомпания Delta не могла осуществить 170 перелетов.