07 ноября 2025 в 08:43

Около 700 рейсов отменили в американских аэропортах

Около 700 рейсов отменили в крупных аэропортах США на фоне шатдауна

Около 700 рейсов отменили 7 ноября в крупных аэропортах США на фоне шатдауна, сообщил телеканал NBC News. В частности, авиакомпания Delta не сможет осуществить 170 перелетов, United — 188, American Airlines — 220, Southwest — примерно 100.

Ранее министр транспорта США Шон Даффи заявил, что федеральные власти собираются ввести ограничения на объемы авиаперевозок в некоторых крупных аэропортах страны и разрешить осуществлять космические запуски только в определенное время суток. По его словам, такое решение принято из-за частичной приостановки работы правительства.

До этого Даффи отмечал, что в США на фоне шатдауна возник дефицит авиадиспетчеров, из-за этого возможны отмены и переносы рейсов. Причиной проблемы стала блокировка финансирования государственных органов, из-за которой диспетчеры уже несколько недель не получают зарплату. Это привело к тому, что многие не вышли на работу.

