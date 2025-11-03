Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 10:08

Шатдаун в США рискует обрушить работу аэропортов

Минтрас США предупредил об отменах рейсов из-за шатдауна

Шон Даффи Шон Даффи Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США на фоне шатдауна возник дефицит авиадиспетчеров, заявил министр транспорта Соединенных Штатов Шон Даффи в интервью телеканалу ABC. По его словам, из-за этого возможны отмены и переносы рейсов.

Мы будем задерживать, мы будем отменять любые рейсы на всем протяжении национального воздушного пространства, чтобы обеспечить безопасность людей, — сказал Даффи.

Причиной проблемы стала блокировка финансирования государственных органов, из-за которой диспетчеры уже несколько недель не получают зарплату. Даффи отметил, что специалисты, вынужденные содержать семьи, в отсутствие доходов начали искать другие источники заработка. Это привело к тому, что многие не вышли на работу, и в диспетчерских службах образовалась нехватка персонала.

Ранее верхняя палата Конгресса США в 11-й раз отклонила законопроект о финансах для федерального правительства. Как заявили в пресс-службе Республиканской партии, документ поддержали 50 сенаторов, а 43 высказались против. При этом для принятия проекта закона требовалось 60 голосов. В партии подчеркнули, что демократы в очередной раз выбрали шатдаун ради «медстраховки для нелегалов».

США
шатдаун
самолеты
авиаперелеты
