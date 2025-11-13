Раскрыто, что делать при часто срабатывающей пожарной сигнализации в доме Эксперт ЖКХ Бондарь: при частой ложной пожарной тревоге можно обратиться в МЧС

Жители многоквартирных домов могут пожаловаться на частые ложные срабатывания пожарной сигнализации в управляющую компанию, а при отказе решить проблему обратиться в МЧС, которое проведет обоснованную проверку, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, опасность ситуации заключается в том, что в случае реального возгорания люди могут проигнорировать сигнал.

Когда пожарная сигнализация в доме включается без причины снова и снова, это может намекать на проблемы с уходом за оборудованием. Системы не должны пугать зря. При частых срабатываниях люди могут привыкнуть и не отреагировать на настоящий пожар, что ставит под угрозу всех. Жильцы вправе просить УК провести проверку системы вместе с ними и подрядчиком, а если откажут — провести свою экспертизу по пожарной безопасности. Также можно подать обращения о проведении проверки в МЧС, — пояснил Бондарь.

