27 октября 2025 в 18:16

Юрист Кваша рассказал, как бороться с шумящими по ночам соседями

Юрист Кваша: если соседи шумят по ночам, нужно вызывать полицию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соседей, которые шумят ночью, можно привлечь к административной ответственности, рассказал в беседе с NEWS.ru юрист Дмитрий Кваша. По его словам, прежде чем обращаться в правоохранительные органы, все же следует попытаться решить вопрос миром. Он отметил, что полицию можно вызывать только в том случае, если словесные претензии оказались безрезультатными.

Ночью уровень шума не должен превышать предельно допустимый. Сначала советую пообщаться с соседями напрямую. Может, они не понимают, насколько их слышно. После, если не будет реакции, лучше записать все на аудио или видео. Можно вызвать полицию, чтобы зафиксировали административное правонарушение, — рассказал Кваша.

По его словам, если соседи шумят днем и уровень шума превышает допустимые 40–50 децибел, это тоже является нарушением. Необходимо начать фиксировать такие факты с помощью аудио- и видеозаписей. После этого нужно обратиться к участковому, чтобы провел профилактическую беседу. В случае повторных нарушений на нарушителей составят протокол, отметил эксперт.

Можно также пожаловаться в Роспотребнадзор, они обязаны провести замеры уровня шума. Это будет доказательством для обращения в суд, чтобы обязать соседей не шуметь больше никогда, — посоветовал Кваша.

Ранее в Госдуме предложили взимать новые штрафы за нарушение тишины по ночам. Для физических лиц они могут составлять 2,5–5 тысяч рублей, для должностных — 10–20 тысяч. Юридическим лицам придется заплатить больше. Для них сумма предполагаемого штрафа составляет 50–100 тысяч рублей.

