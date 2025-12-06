В Подмосковье напомнили о крупных штрафах за шум в новогодние праздники

Разовое нарушение закона о тишине в праздничные и выходные дни в Московской области грозит штрафом до 50 тыс. рублей, сообщил председатель профильного комитета Мособлдумы Олег Гаджиев в беседе с ТАСС. Он также напомнил о временных ограничениях на шумные работы и действия.

В преддверии новогодних праздников напоминаем, что в регионе действует закон Московской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан». <...> В воскресенье и праздничные дни — круглосуточно, — заявил Гаджиев.

Под ограничения подпадают крики, ремонтные и строительные работы, использование звуковоспроизводящих устройств. Нарушение влечет предупреждение или штраф: для граждан — от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тыс., для юридических — от 20 до 50 тыс. рублей. Повторное нарушение в течение года приведет к увеличению суммы штрафа, заключил он.

Ранее юрист Тургунбой Зокиров заявил, что установка новогодней елки в подъезде многоквартирного дома может обернуться штрафом до 15 тыс. рублей. По его словам, подъезд — часть общего имущества собственников, его использование требует согласия всех жильцов, а ель является пожароопасным объектом.