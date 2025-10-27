Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 19:33

Адвокат Некрасов дал совет всем «борцам за тишину» в многоквартирных домах

Адвокат Некрасов посоветовал борцам за тишину переехать в деревню

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые люди утверждают, что у них обостренный слух, поэтому они просят соседей не шуметь после 21:00, рассказал NEWS.ru адвокат кандидат юридических наук Андрей Некрасов. По его словам, таким жильцам лучше всего переехать в деревню. Он отметил, что в установленное законом время можно спокойно разговаривать и смотреть телевизор.

Режим тишины в Москве вечером начинается с 23:00. До этого можно разговаривать, смотреть телевизор, заниматься любовью, но нельзя шуметь. Если у вашего соседа обостренный слух и он постоянно просит вас быть потише, можно предложить ему сделать шумоизоляцию в квартире или съезжать в частный дом, — заметил Некрасов.

По его словам, порой некоторые борцы за тишину начинают бить по батарее. В таком случае можно вызвать полицию — ее сотрудники одним своим видом помогут человеку успокоиться, сказал Некрасов. Кроме того, многие люди жалуются на то, что у соседей шумят кондиционеры, добавил он.

Им можно посоветовать спать с закрытыми окнами. Если все равно будет шумно — воспользоваться берушами. Во всех ситуациях нужно искать компромиссы, — отметил Некрасов.

Ранее стало известно, что курить в своей квартире можно, но запах табака не должен выходить за пределы дома и нарушать права соседей. Также курить запрещено рядом с учреждениями образования, здравоохранения, культуры и спорта.

