Экономист объяснила, можно ли шуметь в новогоднюю ночь Экономист Яковлева: ряду регионов разрешили шуметь в новогоднюю ночь

В Москве и еще некоторых регионах ограничения на шум не действуют в новогоднюю ночь, рассказала «ФедералПресс» кандидат экономических наук Алена Яковлева. В некоторых субъектах РФ в ночь с 31 на 1 число действует стандартный «режим тишины».

Даже в Новый год ваша свобода заканчивается там, где начинаются права окружающих вас граждан. В регионе без «новогоднего исключения» точно не стоит нарушать покой окружающих в запрещенное время. Иначе вы рискуете нарваться на штрафные санкции, — подчеркнула Яковлева.

Экономист отметила, что штраф может составить от 500 рублей до 5 тыс. рублей. По ее словам, также стоит соблюдать правила обращения с пиротехникой.

Ранее адвокат Андрей Некрасов рассказал, что некоторые люди утверждают, что у них обостренный слух, поэтому они просят соседей не шуметь после 21:00. Он отметил, что в установленное законом время можно спокойно разговаривать и смотреть телевизор.