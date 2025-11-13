Уволенный за игру в танки на работе россиянин отсудил 580 тыс. рублей Суд в Череповце вернул на работу уволенного за игру в World of Tanks экономиста

В Череповце экономист фанерно-мебельного комбината добился восстановления на работе через суд и выплаты ему 580 тыс. рублей компенсации за моральный ущерб и вынужденный прогул после того, как его уволили за игру в World of Tanks на рабочем месте, передает Lenta.ru. На суде было доказано, что мужчина играл лишь во время перерывов и при этом задействовал личный интернет, а не корпоративную сеть.

По данным издания, в трудовом договоре не было запрета на компьютерные игры. Экономист работал на комбинате более 20 лет и находился на хорошем счету.

Ранее профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что ошибка в записях трудовой книжки может обернуться проблемами при начислении пенсии. По его словам, главный риск — путаница с датами приема и увольнения.

До этого стало известно, что бортпроводник авиакомпании Delta Air Lines Арьясп Неджат был уволен после жалобы на коллегу из-за домогательств. В частности, он обвинил коллегу в «сексуально оскорбительных прикосновениях». Представители Delta Air Lines заявили, что авиакомпания считает претензии Неджата необоснованными и решила урегулировать спор, чтобы избежать дополнительных расходов на судебные разбирательства.