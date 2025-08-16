Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 13:41

«Отличный ход»: в Госдуме объяснили хитрость Трампа по Украине

Депутат Журавлев: Трамп хочет свалить всю ответственность за Украину на Европу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в стремлении как можно скорее выйти из украинского конфликта может переложить всю ответственность на лидера страны Владимира Зеленского и Европу, таким мнением с NEWS.ru поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он убежден, что политик «почти наверняка» не согласится на мир.

США готовы сделать все, чтобы выйти из украинского конфликта, переложить всю ответственность на Европу и Украину. Зеленский ведь почти наверняка на мир не согласится, никаких войск из оставшихся под контролем Украины частей Донбасса не выведет, и Трамп попросту умоет руки, — сказал Журавлев.

Он добавил, что Трамп сделает вид, будто «пытался всех помирить, но не вышло». По мнению Журавлева, это «отличный дипломатический ход», который только выгоден для России. Он объяснил это тем, что чем меньше США участвуют в конфликте, тем слабее будет Европа.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина выразила мнение, что после саммита России и США на Аляске Европа ощутила себя выброшенной на свалку истории. По ее словам, это совершенно оправданно.

США
Дональд Трамп
Украина
Европа
Владимир Зеленский
Госдума
депутаты
Алексей Журавлев
переговоры
Никита Самойлов
Н. Самойлов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мусор на площади в две тысячи квадратных метров загорелся в регионе России
Том Круз отказался от премии, которую должен вручать Трамп
ВСУ нанесли новые удары по Белгороду
В Китае создали метод раннего выявления одного из опаснейших видов рака
«Спартаку» оказался не нужен лучший бомбардир
Власти Индии оценили итоги саммита Путина и Трампа
Арестован чиновник, которого Гладков обвинил в обмане и выгнал с совещания
ChatGPT расшифровал заметки Путина со случайного фото на Аляске
«Отличный ход»: в Госдуме объяснили хитрость Трампа по Украине
В Совфеде раскрыли простой рецепт мира для властей Украины
Специалист по этикету объяснила выбор галстука Путина на встречу с Трампом
Дипломат заявил о проигрыше ЕС из-за одного шага против России
Политолог оценил шансы Запада на арест Путина в США
«Исторический саммит»: в Казахстане приветствовали встречу Путина и Трампа
Названа стоимость сгоревшей на Волге яхты
«На свалку»: в Госдуме назвали итог встречи Путина и Трампа для Европы
Водитель Honda на полной скорости снес девушку в Горно-Алтайске
Названо оружие, которое может получить Украина после отмены ограничений ЕС
Фотограф случайно заснял заметки Путина со встречи на Аляске
Гастроэнтеролог назвал вызывающие хронический запор продукты
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.