«Отличный ход»: в Госдуме объяснили хитрость Трампа по Украине Депутат Журавлев: Трамп хочет свалить всю ответственность за Украину на Европу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в стремлении как можно скорее выйти из украинского конфликта может переложить всю ответственность на лидера страны Владимира Зеленского и Европу, таким мнением с NEWS.ru поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он убежден, что политик «почти наверняка» не согласится на мир.

США готовы сделать все, чтобы выйти из украинского конфликта, переложить всю ответственность на Европу и Украину. Зеленский ведь почти наверняка на мир не согласится, никаких войск из оставшихся под контролем Украины частей Донбасса не выведет, и Трамп попросту умоет руки, — сказал Журавлев.

Он добавил, что Трамп сделает вид, будто «пытался всех помирить, но не вышло». По мнению Журавлева, это «отличный дипломатический ход», который только выгоден для России. Он объяснил это тем, что чем меньше США участвуют в конфликте, тем слабее будет Европа.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина выразила мнение, что после саммита России и США на Аляске Европа ощутила себя выброшенной на свалку истории. По ее словам, это совершенно оправданно.