01 декабря 2025 в 12:03

В Евросоюзе заявили о нехватке данных по консультациям США и Украины

Каллас: Евросоюз пока не располагает итогами переговоров США и Украины

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press
У Евросоюза пока нет информации о результатах переговоров США и Украины, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Она подчеркнула, что планирует обсудить этот вопрос с украинской стороной, сообщает РИА Новости.

Вчера мы услышали, что переговоры в США были трудными, но продуктивными. Мы пока не знаем результатов, но я поговорю с министром обороны Украины, а также с министром иностранных дел, — сказала Каллас.

Ранее сообщалось, что страны ЕС отстранены Белым домом от многих аспектов переговоров по урегулированию кризисной ситуации на Украине. Теперь Евросоюз участвует лишь в двусторонних обсуждениях, в том числе связанных с определением гарантий безопасности с США.

До этого стало известно, что союзники Киева решили работать с существующим планом США по урегулированию ситуации на Украине, а не создавать альтернативный документ. Как указал британский премьер-министр Кир Стармер, решение принято 23 ноября в Женеве. При этом некоторые пункты, отметил он, названы неприемлемыми.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам сенатора, попытки ЕС показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.

