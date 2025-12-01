В Кремле высказались об украинских атаках на танкеры у берегов Турции

В Кремле высказались об украинских атаках на танкеры у берегов Турции Песков назвал вопиющими атаки Киева на танкеры у Черноморского побережья Турции

Нападения украинских сил на нефтяные танкеры вблизи Черноморского побережья Турции носят вопиющий характер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос, будет ли российский ответ после данных инцидентов, передает РИА Новости.

Нападение, тем более в территориальных водах Турции, на коммерческие суда, на танкеры — это случай вопиющий. Тем более что это посягательство на суверенитет Турецкой Республики, это посягательство на безопасность и собственность владельцев этих судов. Поэтому это лишний раз показывает суть киевского режима, — сказал Песков.

Ранее издание Guardian сообщало, что украинская сторона официально подтвердила свою причастность к атакам на нефтяные танкеры. Инцидент с применением морских дронов произошел в акватории Черного моря вблизи побережья Турции.

Прежде о взрывах на двух танкерах под флагом Гамбии, направлявшихся в Новороссийск, сообщили в Минтрансе Турции. Отмечалось, что операция была проведена 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и военно-морскими силами страны. Суда получили серьезные повреждения, команды не пострадали.