01 декабря 2025 в 13:06

Россиянина спасли после 12 лет рабства в Дагестане

Lenta.ru: мужчину из Мордовии держали в рабстве 12 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Мордовии Сергей Шабунов был освобожден из рабства после 12 лет принудительного труда на юге России благодаря активистам движения «Альтернатива», передает Lenta.ru. Мужчину сначала удерживали в Дагестане, а затем в Ставропольском крае, заставляя работать по 18 часов в сутки без оплаты, избивая и ограничивая питание картошкой и лапшой быстрого приготовления.

История началась в 2013 году, когда Шабунову пообещали сезонную работу на кирпичном заводе в Дагестане. Вместо заработка его ждало двухлетнее рабство на предприятии, затем его перевезли на автомойку, а позже передали на хутор в Ставропольском крае, где он провел восемь лет.

Причем «хозяева» не просто отобрали у меня документы — они забирали и мою пенсию по инвалидности. А я сам работал по 18 часов в день без выходных и отпусков, постоянно подвергался избиениям и был вынужден жить в нечеловеческих условиях, — рассказал он.

Освобождение стало возможным после анонимного сообщения волонтеру. На место выехала полиция совместно с активистами. В настоящее время спасенный находится в приюте, где проходит реабилитацию после многолетнего плена.

Ранее бывший руководитель психоневрологического интерната на Ставрополье использовал пациентов и сотрудников для работы на своих полях. Отмечается, что для обработки огромных полей за государственный счет приобреталась техника и горючее, что нанесло бюджету ущерб свыше 1 млн рублей.

