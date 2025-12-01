Раскрыт график Путина на ближайшие дни Песков заявил о перегруженном графике Путина на ближайшие дни

График президента РФ Владимира Путина на текущей неделе будет плотным и перегруженным, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, встречи с главой МИД Китая Ван И в расписании пока нет, однако запланированы контакты России и Индии на высшем уровне, передает РИА Новости.

График совсем перегружен. Тем более еще на вторую половину недели запланированы российско-индийские контакты на высшем уровне, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что идет подготовка встречи Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 2 декабря. Перед переговорами российский лидер проведет несколько совещаний.

Ранее политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что Путин и Уиткофф могут обсудить будущее Украины. Он отметил, что территориальный вопрос вряд ли станет центральной темой встречи. Эксперт также пояснил, что главная задача США перед переговорами в России — выработать единую точку зрения Запада и Украины.

Американский президент Дональд Трамп между тем заявил, что не пытается устанавливать какие-либо временные рамки для России касательно урегулирования конфликта. По его словам, конец украинского кризиса станет тем самым крайним сроком для него.