01 декабря 2025 в 13:08

Петербуржцы столкнулись с массовыми сбоями мобильного интернета

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Масштабные перебои в работе мобильного интернета зафиксированы утром в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, следует из данных мониторингового сервиса Downdetector. Только от жителей города поступило около 70 тыс. жалоб на проблемы со связью в течение последних суток.

Первые жалобы от абонентов начали массово поступать примерно в 07:00 по московскому времени. Пользователи чаще всего сообщали о проблемах с доступом к сетям операторов связи, а также к работе мессенджера Telegram.

По данным «РБК Петербург», эти сбои произошли на фоне работы систем противовоздушной обороны в регионе. Ранее губернатор Александр Дрозденко информировал о обнаружении беспилотных летательных аппаратов в небе над Киришским районом.

Представители городского комитета по информатизации и связи подтвердили факт временного ограничения мобильного интернета. Они пояснили, что эти меры были введены уполномоченными службами в рамках обеспечения безопасности на территории города и области.

Ранее в России пользователи массово пожаловались на сбои в работе голосового помощника «Алиса» и других сервисов «Яндекса». Согласно данным портала Downdetector, за час было зафиксировано множество обращений о неполадках. Пользователи сообщают, что «Алиса» не выполняет команды и просит обратиться позже.

