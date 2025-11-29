«Кажется, меня уронили»: «Алиса» из-за сбоя отказывается включать приборы В России жалуются на сбои в работе «Яндекса» и голосового помощника «Алисы»

В России массово жалуются на сбои в работе сервисов «Яндекса», в том числе голосового помощника «Алисы», следует из данных на портале Downdetector. По его информации на 16:25, только за последний час поступило 220 и 982 обращений соответственно.

«Алиса» говорит, что мы ее сломали и не распознает команды, просит обратиться позже. Не выполняет никакие команды, с приложения музыка играет, — говорится в одной из жалоб.

В неработоспособности виртуального ассистента убедился также корреспондент NEWS.ru. При просьбе выключить свет в доме колонка просит повторить запрос позднее.

Даже идеальные помощники иногда ломаются. Спросите еще раз попозже, пожалуйста. <…> Мне кажется, меня уронили. Спросите попозже, пожалуйста, — отвечает «Алиса».

Ранее сообщалось, что пользователи WhatsApp массово жалуются на неполадки в работе сервиса. За 60 минут утром 29 ноября было зафиксировано более сотни жалоб на работу мессенджера. В Роскомнадзоре до этого отмечали, что федеральная служба вводит ограничения на работу WhatsApp последовательно. Там уточнили, что мессенджер используется для организации и проведения терактов в стране, а также для мошенничества.