Россияне снова жалуются на работу WhatsApp Пользователи WhatsApp снова столкнулись с неполадками в работе мессенджера

Пользователи WhatsApp массово жалуются на неполадки в работе сервиса, сообщает мониторинговый портал «Сбой.рф». За 60 минут было зафиксировано более сотни жалоб на работу мессенджера.

Больше всего жалоб поступает из Москвы — 38%, за ней идут Новосибирская область, Санкт-Петербург и Свердловская область, а также Хабаровский край.

Днем ранее на нарушения в работе приложения жаловались пользователи из Ивановской области. Последствия сбоев также ощутил на себе Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская и Костромская области, а также Псковская область.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил, что WhatsApp может быть заблокирован в России в течение следующих шести месяцев. По его мнению, данное решение не окажет никакого влияния на граждан, учитывая судьбу аналогичных платформ.

В Роскомнадзоре добавили, что федеральная служба вводит ограничения на работу WhatsApp последовательно. Там уточнили, что мессенджер используется для организации и проведения терактов в стране, а также для мошенничества.