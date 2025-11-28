WhatsApp массово сбоит в России

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой днем 28 ноября, следует из данных на портале Downdetector. Пользователи массово жалуются на неполадки в работе сервиса: чаще всего перестают приходить уведомления, а также фиксируются общие сбои и проблемы в мобильном приложении.

Часть обращений связана со сбоем веб-версии и нарушениями работы самого мессенджера. Больше всего жалоб поступает из Ивановской области, за ней идут Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская и Костромская области, а также Псковская область.

Пользователи жалуются, что сбои затрагивают разные устройства. Чаще всего проблемы возникают на Android (42,1%) и Windows (35,1%), реже — на iOS (17,5%), Linux (3,5%) и Mac OS X (1,8%).

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил, что WhatsApp может быть заблокирован в России в течение следующих шести месяцев. По его мнению, данное решение не окажет никакого влияния на граждан, учитывая судьбу аналогичных платформ.