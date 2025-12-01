День матери
01 декабря 2025 в 13:09

В Ленобласти кража автомобиля обернулась масштабным пожаром

В Ленобласти два угонщика авто сожгли дом и гараж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Полицейские из Ленобласти задержали двоих мужчин по подозрению в угоне автомобиля, говорится в Telegram-канале ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По версии следствия, фигуранты дела также могли вернуться на место преступления и поджечь гараж, что спровоцировало пожар в доме.

Среди украденного также числится лодочный мотор и инструменты. Полиция начала разбирательство после того, как в правоохранительные органы поступило сообщение от 75-летнего хозяина гаража.

Полицией установлено, что в период с 23 по 29 ноября из гаража, расположенного на участке в деревне Турлинский Лесопункт, были похищены электроинструменты, лодочный мотор и автомобиль Mitsubishi. Неизвестные проникли в помещение, вскрыв створки ворот, после чего, погрузив похищенное в автомобиль, скрылись на нем, — рассказали в органах.

30 ноября гараж подожгли, чтобы скрыть следы преступления. В итоге также выгорел одноэтажный дом площадью 50 квадратных метров. Общий ущерб составил 1,5 млн рублей.

Ранее на Урале девушка угнала машину возлюбленного в отместку за неудачное свидание. Татьяна с разбитым сердцем решила «проучить» молодого человека, который пропал после первой встречи.

Ленобласть
МВД
угоны
пожары
