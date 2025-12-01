День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 13:03

В Бурятии три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Бурятии три человека пострадали во время ДТП с грузовиком и легковым автомобилем, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Травмы получили водитель и два пассажира.

Сообщается, что легковой автомобиль ехал по федеральной трассе перед грузовиком в момент столкновения. От удара машину выкинуло на встречную полосу, где она столкнулась со вторым грузовым автомобилем.

Дело контролирует региональная прокуратура. На участке трассы установлено одностороннее движение.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло ДТП с участием автомобиля и питбайка, в результате которого пострадал 16-летний подросток. Прокуратура Западного административного округа взяла на себя контроль за выяснением причин и обстоятельств аварии.

Бурятия
трассы
ДТП
прокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине рассказали о получасовой истерике Ермака Зеленскому
Россия может войти в топ-5 мировых экспортеров свинины
Рецепт простых и очень вкусных французских пирожных! Готовим макароны
Меган Маркл нарекли Сассекской сальмонеллой из-за грубой ошибки на кухне
Самая старая россиянка умерла
В ООН признали использование Украиной запрещенных мин
МИД ответил на заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России
Трамп оценил шансы на мир России и Украины
Экс-прокурор взял взятку смартфоном и сел за нее
Политолог ответил, при каком условии Трамп может уволить Хегсета
В Госдуме ответили банкам на инициативу об отмене скидок
Порномодель начала продавать бутылки со своими слезами
Мастер спорта по ММА задержан за создание ОПГ из учеников
Названа возможная причина взрыва автомобиля известного физика в Москве
Число погибших от наводнений в Индонезии приблизилось к 600
Охранник бара в Петербурге избил посетителя в ходе конфликта
Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения
В Госдуме нашли способ борьбы с квартирными старушками-мошенницами
В Европе увидели решающий момент в мирных переговорах по Украине
В Европе объявили о многомиллионной поставке для Украины
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.