В Бурятии три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе

В Бурятии три человека пострадали во время ДТП с грузовиком и легковым автомобилем, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Травмы получили водитель и два пассажира.

Сообщается, что легковой автомобиль ехал по федеральной трассе перед грузовиком в момент столкновения. От удара машину выкинуло на встречную полосу, где она столкнулась со вторым грузовым автомобилем.

Дело контролирует региональная прокуратура. На участке трассы установлено одностороннее движение.

