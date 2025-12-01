День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 12:49

Песков назвал очевидной причастность Киева к атаке на КТК

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Александр Казаков/POOL/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Причастность Украины к ударам беспилотников по объектам Каспийского трубопроводного консорциума является установленным фактом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подобные нападения на критическую инфраструктуру стали регулярной практикой, передает ТАСС.

Совершенно очевидный факт, что это была за атака, абсолютно очевидный факт. Безусловно, атаки украинских дронов на объекты критической инфраструктуры — это практика, которая продолжается, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что удары украинской армии по КТК являются вопиющим случаем. Он напомнил, что объект имеет международное значение. Каспийский трубопроводный консорциум — один из крупнейших международных нефтетранспортных проектов, созданный при участии России, Казахстана и ряда мировых энергетических компаний.

ВСУ атаковали нефтяной причал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском в ночь на 29 ноября. Для удара использовался безэкипажный катер. В компании отмечали, что дальнейшая эксплуатация причала не представляется возможной.

Россия
Дмитрий Песков
Украина
КТК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Телеведущая Дмитриева раскрыла, как похудела на 46 килограммов
Бизнесмен хочет воспользоваться судом присяжных в деле об убийстве Кивы
В России снизилось число новых случаев заражения ВИЧ
Останки криптобизнесмена Новака и его жены нашли в пустыне
Врач оценил слова академика РАН о росте продолжительности жизни до 120 лет
В Ленобласти кража автомобиля обернулась масштабным пожаром
Ушел из жизни двукратный чемпион «Ролан Гаррос»
Петербуржцы столкнулись с массовыми сбоями мобильного интернета
Россиянина спасли после 12 лет рабства в Дагестане
Подмосковный маньяк признался в еще одном преступлении
Зеленский задумался о «непростых вещах» после переговоров с США
В Бурятии три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе
Раскрыт график Путина на ближайшие дни
Лариса Долина столкнулась с еще одной отменой после квартирного скандала
В Минском институте современных знаний подтвердили поступление Булановой
Россиянка выпрыгнула из окна в попытке спастись от сожителя
Риелтор оценил идею ввести в России залоговое удержание квартир
Торговца из Петербурга заподозрили в мошенничестве из-за продажи шубы
В Кремле отказались отвечать на вопрос о пребывании Асада в России
«Обрадовался»: Песков о звонке Путина пострадавшему от взрыва мальчику
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.