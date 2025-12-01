Песков назвал очевидной причастность Киева к атаке на КТК

Причастность Украины к ударам беспилотников по объектам Каспийского трубопроводного консорциума является установленным фактом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подобные нападения на критическую инфраструктуру стали регулярной практикой, передает ТАСС.

Совершенно очевидный факт, что это была за атака, абсолютно очевидный факт. Безусловно, атаки украинских дронов на объекты критической инфраструктуры — это практика, которая продолжается, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что удары украинской армии по КТК являются вопиющим случаем. Он напомнил, что объект имеет международное значение. Каспийский трубопроводный консорциум — один из крупнейших международных нефтетранспортных проектов, созданный при участии России, Казахстана и ряда мировых энергетических компаний.

ВСУ атаковали нефтяной причал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском в ночь на 29 ноября. Для удара использовался безэкипажный катер. В компании отмечали, что дальнейшая эксплуатация причала не представляется возможной.