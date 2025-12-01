В Кремле отказались отвечать на вопрос о пребывании Асада в России

В Кремле отказались отвечать на вопрос о пребывании Асада в России Песков: Кремль не может поделиться информацией о пребывании Асада в России

Кремль не может предоставить информацию о пребывании бывшего президента Сирии Башара Асада в России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отказался ответить на вопрос о возможных встречах Асада с российским лидером Владимиром Путиным за последний год, сообщает ТАСС.

Нет, по этому вопросу никакой информацией мы поделиться не можем, — сказал Песков.

Вооруженные оппозиционные формирования в конце ноября 2024 года начали наступление на сирийскую армию. В Дамаск они вошли 8 декабря. Асад сложил с себя полномочия и покинул страну. Страну фактически возглавил Ахмед аш-Шараа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Асад вместе с семьей проживает в России из гуманитарных соображений. По его словам, экс-главе государства на родине грозила физическая расправа. Также министр прокомментировал слухи о якобы отравлении Асада в Москве. По словам главы ведомства, ничего подобного не происходило.

До этого СМИ сообщили, что Асад якобы проживает с семьей в комплексе «Москва-Сити» и увлекается онлайн-играми. Со слов источника журналистов, Асад занимает три квартиры в элитной высотке и изредка посещает расположенный там же торговый центр.