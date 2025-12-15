Новый год-2026
15 декабря 2025 в 10:35

Стало известно, где живет и чем занимается экс-лидер Сирии Асад

Guardian: Асад живет в элитном поселке на Рублевке

Башар Асад Башар Асад Фото: kremlin.ru/Валерий Шарифулин, ТАСС
Бывший президент Сирии Башар Асад живет в элитном поселке на Рублевке, сообщила газета The Guardian. Издание отметило со ссылкой на друга политика, что тот решил вернуться к практической медицине, из-за чего стал углублять свои знания в офтальмологии. Кроме того, бывший сирийский лидер начал изучать русский язык.

Он изучает русский язык и снова углубляется в офтальмологию, — рассказал друг Асада.

Газета отметила, что семья Асада ведет тихую жизнь и мало появляется на публике. Там добавили, что жена бывшего президента Асма ходит в спортзал и салоны красоты, а также занимается шопингом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может предоставить информацию о пребывании Асада в России. Он также отказался ответить на вопрос о возможных встречах Асада с российским лидером Владимиром Путиным за последний год.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Асад вместе с семьей проживает в России из гуманитарных соображений. По его словам, экс-главе государства на родине грозила физическая расправа.

