Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 13:00

Die Zeit: Асад живет в «Москва-Сити» и часами играет в онлайн-игры

Башар Асад Башар Асад Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший президент Сирии Башар Асад, получивший политическое убежище в России, проживает с семьей в комплексе «Москва-Сити» и увлекается онлайн-играми, сообщает немецкое издание Die Zeit. Со слов источника журналистов, Асад занимает три квартиры в элитной высотке и изредка посещает расположенный там же торговый центр.

Также сообщается, что семья часто бывает в подмосковном загородном доме, который охраняется частным предприятием, и владеет в общей сложности примерно двадцатью квартирами в «Москва-Сити». Источник утверждает, что располагает данными из «достоверных источников», однако сама газета признает, что проверить эту информацию не представляется возможным.

Ранее политолог Михаил Чернов заявил, что свержение Асада в конце 2024 года стало закономерным итогом его политики. Он считает, что экс-глава государства оказался не способен вести нормальное государственное строительство, и немалую роль в этом сыграли коррупция в республике и делившие между собой власть кланы.

Между тем сирийский суд заочно выдал ордер на арест Асада. Отмечается, что решение связано с возможностью вывести преследование на международный уровень.

Башар Асад
Сирия
Москва-Сити
игры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме дали совет Джонсону после призыва отправить военных на Украину
«Приятная атмосфера»: экс-генсек НАТО вспомнил о встрече с Путиным
Сырский раскрыл положение ВСУ на фронте
Полуголый мужчина с топором наперевес ворвался в торговый центр
«Долги на десятилетие»: коллеги высказались о погибшем криптоинвесторе
Войска ПВО уничтожили 95 дронов ВСУ самолетного типа за 24 часа
Танкисты подтвердили эффективность новой противодроновой «медузы»
Магнитные бури сегодня, 11 октября: что завтра, мигрени, головокружение
Renault окончательно пропадут из России? Санкции, беспилотники для Украины
ВС России обрушили удары на критические для ВСУ цели
Die Zeit: Асад живет в «Москва-Сити» и часами играет в онлайн-игры
В Минобороны России озвучили суточные потери ВСУ на фронте
Один из членов семьи Усольцевых не хотел идти в поход
Звезда сериала «Вампиры средней полосы» женился на коллеге
Телефоны Samsung превращаются в «кирпич» после обновления
Рубль снова укрепляется? Курсы сегодня, 11 октября: доллар, евро и юань
Случайные свидетели нашли три трупа в машине под Иркутском
В поисках красноярской семьи Усольцевых появилась новая деталь
Москвичи резко заинтересовались новым видом туризма
Названа причина, по которой Макрон вновь назначил Лекорню премьером Франции
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.