Die Zeit: Асад живет в «Москва-Сити» и часами играет в онлайн-игры

Бывший президент Сирии Башар Асад, получивший политическое убежище в России, проживает с семьей в комплексе «Москва-Сити» и увлекается онлайн-играми, сообщает немецкое издание Die Zeit. Со слов источника журналистов, Асад занимает три квартиры в элитной высотке и изредка посещает расположенный там же торговый центр.

Также сообщается, что семья часто бывает в подмосковном загородном доме, который охраняется частным предприятием, и владеет в общей сложности примерно двадцатью квартирами в «Москва-Сити». Источник утверждает, что располагает данными из «достоверных источников», однако сама газета признает, что проверить эту информацию не представляется возможным.

Ранее политолог Михаил Чернов заявил, что свержение Асада в конце 2024 года стало закономерным итогом его политики. Он считает, что экс-глава государства оказался не способен вести нормальное государственное строительство, и немалую роль в этом сыграли коррупция в республике и делившие между собой власть кланы.

Между тем сирийский суд заочно выдал ордер на арест Асада. Отмечается, что решение связано с возможностью вывести преследование на международный уровень.