10 сентября 2025 в 19:53

Политолог объяснил, почему Асад на самом деле потерял власть в Сирии

Политолог Чернов: Асад потерял Сирию из-за коррупции и межклановых конфликтов

Башар Асад Башар Асад Фото: Iranian Presidency Office/IMAGO/Global Look Press

Свержение президента Сирии Башара Асада в конце 2024 года стало закономерным итогом его политики, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Михаил Чернов. По его словам, экс-глава государства оказался не способен вести нормальное государственное строительство, и немалую роль в этом сыграли коррупция в республике и делившие между собой власть кланы.

Режим Асада был очень сильно коррумпирован. В Сирии было много противоречий между различными игроками — не только внешними вроде Турции и Израиля, но и внутренними, включая тех, кто пришел на помощь правительству. Сложился непростой баланс сил и интересов различных группировок, и в этих условиях Асад потерял свою страну, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в середине 2010-х годов Россия, которая поддержала Сирию в борьбе с террористами, фактически спасла государственность арабской республики. Однако была допущена одна серьезная ошибка, считает Чернов.

В первую очередь, Россия не стала вмешиваться в управленческую и экономическую ситуацию в Сирии. РФ спасла ее государственность, создала свои базы, но полноценно не вошла туда экономически — в том числе и на западную часть страны, где живут алавиты, — указал эксперт.

В начале сентября стало известно, что Франция выдала ордер на арест Башара Асада. Он связан с обвинениями в адрес сирийских властей в бомбардировке в провинции Хомс в 2012 году.

