Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 12:45

Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада

Башар Асад Башар Асад Фото: SPA/XinHua/Global Look Press

Сирийский суд заочно выдал ордер на арест бывшего президента арабской республики Башара Асада, сообщает агентство SANA. Отмечается, что решение связано с возможностью вывести преследование на международный уровень.

Был заочно выдан ордер на арест Асада по обвинениям, связанным с событиями в Дераа 2011 года, — сказано в сообщении.

Ранее политолог Михаил Чернов заявил, что свержение Асада в конце 2024 года стало закономерным итогом его политики. По его словам, экс-глава государства оказался не способен вести нормальное государственное строительство, и немалую роль в этом сыграли коррупция в республике и делившие между собой власть кланы.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от Дамаска энергичных шагов для борьбы с иностранными террористами. По ее словам, преступникам, запятнавшим руки кровью, не место в Сирии. Захарова также подчеркнула, что Россия и страны Ближнего Востока поддерживают устойчивое сотрудничество по широкому кругу вопросов, основываясь на схожих подходах к ключевым глобальным и региональным проблемам.

Сирия
Башар Асад
суды
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине закрыли главную лазейку для уклонистов от мобилизации
В МИД рассказали, как пытаются разорвать связи России и Казахстана
Пескову пришлось ответить на каверзный вопрос о влиянии СВО на экономику
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.