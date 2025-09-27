Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада

Сирийский суд заочно выдал ордер на арест бывшего президента арабской республики Башара Асада, сообщает агентство SANA. Отмечается, что решение связано с возможностью вывести преследование на международный уровень.

Был заочно выдан ордер на арест Асада по обвинениям, связанным с событиями в Дераа 2011 года, — сказано в сообщении.

Ранее политолог Михаил Чернов заявил, что свержение Асада в конце 2024 года стало закономерным итогом его политики. По его словам, экс-глава государства оказался не способен вести нормальное государственное строительство, и немалую роль в этом сыграли коррупция в республике и делившие между собой власть кланы.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от Дамаска энергичных шагов для борьбы с иностранными террористами. По ее словам, преступникам, запятнавшим руки кровью, не место в Сирии. Захарова также подчеркнула, что Россия и страны Ближнего Востока поддерживают устойчивое сотрудничество по широкому кругу вопросов, основываясь на схожих подходах к ключевым глобальным и региональным проблемам.