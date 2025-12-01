День матери
01 декабря 2025 в 13:14

В России снизилось число новых случаев заражения ВИЧ

Инфекционист Мазус: заболеваемость ВИЧ в 2025 году может снизиться на 5–10%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России в 2025 году заболеваемость ВИЧ-инфекцией может снизиться примерно на 5–10%, сообщил на пресс-конференции «ВИЧ: знание против страха» внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, точные цифры будут известны примерно весной.

В прошлом году мы выявили 48 тыс. новых больных ВИЧ-инфекцией. Сейчас мы видим, что эта цифра подходит к 40 тыс. <…> Конечно, мы в этом году, по прогнозу, снизим заболеваемость еще на 5–10%. Мы будем точно знать об этом весной, — сообщил Мазус.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что каждый третий россиянин, а именно 37% от населения всей страны, в 2024 году прошли обследование на наличие ВИЧ-инфекции. Он также отметил, что охват антиретровирусной терапией достиг 90,5% среди пациентов с ВИЧ и превысил целевые показатели государственного плана.

До этого сообщалось, что Чукотский автономный округ стал лидером по заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди российских регионов в 2024 году. В прошлом году здесь было зарегистрировано 79,1 случая на 100 тыс. населения.

