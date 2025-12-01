День матери
01 декабря 2025 в 13:05

Подмосковный маньяк признался еще в одном преступлении

Подмосковный маньяк Гаськов признался в изнасиловании падчерицы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подмосковный маньяк Алексей Гаськов, который обвиняется в убийстве по меньшей мере четырех девушек, признался в изнасиловании своей 17-летней падчерицы, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, преступление было совершено в начале 2023 года и девушка молчала об инциденте из-за угроз.

Последняя жена Гаськова Елена Целых заявила журналистам, что она не может поверить в то, что жила с маньяком. По ее словам, тот никогда не проявлял агрессии.

Я не знаю, что делать… У меня все рухнуло, — сказала женщина.

Впервые Гаськова судили в апреле 2007 года за изнасилование 11-летней дочери подруги, однако его причастность к серии убийств в Подмосковье установлена не была. Дело раскрылось лишь летом 2024 года, когда ДНК-экспертиза вещественных доказательств, собранных по делам 2002 года, совпала с данными Гаськова. Следователи продолжают проверять маньяка на причастность к другим преступлениям, ему уже грозит пожизненное заключение.

Ранее житель Богородского округа Подмосковья был задержан по подозрению в совершении серии убийств молодых девушек, которых он заманивал через сайты с объявлениями о работе няней. В ноябре 2025 года в правоохранительные органы поступили заявления о безвестном исчезновении 19-летней жительницы Королева и 25-летней москвички. Обе пропавшие проживали в доме подозреваемого.

маньяки
Подмосковье
изнасилования
признания
тюрьмы
расследования
падчерицы
жертвы
