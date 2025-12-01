День матери
01 декабря 2025 в 13:01

В Минском институте современных знаний подтвердили поступление Булановой

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова действительно поступила на заочную форму обучения в Минский институт современных знаний имени российского художника-живописца Андрея Широкова. В беседе с NEWS.ru представитель учебного заведения отметил, что певица будет получать высшее образование в течение пяти лет.

Да, действительно, Татьяна Ивановна [Буланова] поступила к нам в институт. Почему выбрала нас? Потому что она наслышана о нашем вузе. У нас очень хорошие преподаватели, которые прекрасно готовят специалистов по направлению [«Музыкальное искусство эстрады»], поэтому она, наверное, и приняла такое решение. Следующие пять лет Буланова будет студенткой заочной формы получения образования по данной специальности, — пояснил представитель учебного заведения.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что Буланова поступила в частный белорусский университет в Минске. По его словам, певица уже внесла оплату за первый семестр. Он отметил, что получение высшего образования поможет Булановой в будущем получить высшее почетное звание РФ в области музыки.

