День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 12:47

Песков раскрыл, кого Путин планирует принять в Кремле

Песков: Путин примет с докладом в Кремле главу ФСИН Гостева

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Софья Сандурская/POOL/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин сегодня, 1 декабря, примет в Кремле директора ФСИН Аркадия Гостева, сообщил прес-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, руководитель ведомства выступит с докладом.

Будет с докладом у президента директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев, — рассказал Песков.

Ранее представитель Кремля сообщал, что встреча Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря. Он также отмечал, что сегодня у Путина запланировано несколько непубличных рабочих совещаний, связанных с подготовкой к российско-американским консультациям.

Россия
Кремль
Дмитрий Песков
встречи
Владимир Путин
ФСИН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Телеведущая Дмитриева раскрыла, как похудела на 46 килограммов
Бизнесмен хочет воспользоваться судом присяжных в деле об убийстве Кивы
В России снизилось число новых случаев заражения ВИЧ
Останки криптобизнесмена Новака и его жены нашли в пустыне
Врач оценил слова академика РАН о росте продолжительности жизни до 120 лет
В Ленобласти кража автомобиля обернулась масштабным пожаром
Ушел из жизни двукратный чемпион «Ролан Гаррос»
Петербуржцы столкнулись с массовыми сбоями мобильного интернета
Россиянина спасли после 12 лет рабства в Дагестане
Подмосковный маньяк признался в еще одном преступлении
Зеленский задумался о «непростых вещах» после переговоров с США
В Бурятии три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе
Раскрыт график Путина на ближайшие дни
Лариса Долина столкнулась с еще одной отменой после квартирного скандала
В Минском институте современных знаний подтвердили поступление Булановой
Россиянка выпрыгнула из окна в попытке спастись от сожителя
Риелтор оценил идею ввести в России залоговое удержание квартир
Торговца из Петербурга заподозрили в мошенничестве из-за продажи шубы
В Кремле отказались отвечать на вопрос о пребывании Асада в России
«Обрадовался»: Песков о звонке Путина пострадавшему от взрыва мальчику
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.