Песков раскрыл, кого Путин планирует принять в Кремле

Президент России Владимир Путин сегодня, 1 декабря, примет в Кремле директора ФСИН Аркадия Гостева, сообщил прес-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, руководитель ведомства выступит с докладом.

Будет с докладом у президента директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев, — рассказал Песков.

Ранее представитель Кремля сообщал, что встреча Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря. Он также отмечал, что сегодня у Путина запланировано несколько непубличных рабочих совещаний, связанных с подготовкой к российско-американским консультациям.