01 декабря 2025 в 12:30

Стало известно, как часто россияне являются носителями ВИЧ

РАН: у каждого сотого россиянина диагностирован ВИЧ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Каждый сотый россиянин болен вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на заведующего специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Вадима Покровского. По данным источника, уже 1,25 млн граждан имеют такой диагноз. Речь идет об официально подтвержденных сведениях.

Стало известно, что ежегодно вирусом заражаются 1,5 млн человек в мире, из них более 50 тыс. — в России. От эпидемии скончалось уже 40 млн человек, это больше, чем смертность от испанки и COVID-19.

При этом ВИЧ передается в основном половым путем. Канал отмечает, что люди часто не могут совладать с собой и пускаются в беспорядочные связи.

Ранее сообщалось, что 1 декабря планета отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом. Дата напоминает о критической важности своевременного обследования, грамотной профилактики ВИЧ и борьбы со стереотипами, которые до сих пор мешают победить эпидемию.

