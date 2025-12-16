Новый год-2026
16 декабря 2025 в 14:38

В ВОЗ предложили решительные меры для борьбы с ВИЧ в частных клиниках

ВОЗ призвала усилить контроль за частными клиниками после заражения россиян ВИЧ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России необходимо усилить контроль за частными клиниками после заражения более 70 пациентов ВИЧ-инфекцией в санатории в Нальчике, заявил NEWS.ru профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова, эксперт Всемирной организации здравоохранения, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. По его словам, гражданам также необходимо проявлять бдительность и внимательно следить за процессом подготовки к инъекции.

В первую очередь нужно разобраться, почему в этом санатории повторно использовались одноразовые медицинские материалы. Органам необходимо провести проверку руководства учреждения. Возможно, что кто-то решил сэкономить, и необходимая для клиники партия тех же шприцов просто не дошла. К тому же нам необходимо уделить особое внимание и взять под более пристальный контроль частные медицинские учреждения в стране: их работа должна четко соответствовать всем регламентам санитарно-эпидемиологических норм, а не находиться в серой зоне, — высказался Демин.

Он подчеркнул, что медсестра санатория в Нальчике выполняла свои обязанности, и заработать на продаже шприцев она не могла. По мнению профессора, вероятно, ее действовала под давлением руководства. Также эксперт указал, что пострадавшие имеют право на компенсацию со стороны региона, поскольку среди них есть люди, зараженные гепатитом, который не поддается лечению.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии суд вынес приговор медсестре частного санатория в Нальчике. Она признана виновной в заражении более 70 пациентов ВИЧ-инфекцией. Оказалось, что в учреждении регулярно нарушали санитарные нормы.

