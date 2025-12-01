МВД показало кадры обыска в техцентре звонящих с Украины мошенников

Сотрудники УБК ГУ МВД и Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели совместную операцию по ликвидации узла связи телефонных мошенников, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк. Силовикам удалось заблокировать 30 тысяч ежедневных звонков, поступавших с территории Украины.

Оперативники установили, что житель Санкт-Петербурга вступил в сговор с представителями зарубежных кол-центров и вместе с сообщником из Самарской области создал в Санкт-Петербурге и Тольятти стационарный технический центр. Этот центр, где размещались и настраивались GSM-шлюзы, позволял преступникам беспрепятственно совершать массовые звонки россиянам. За свою нелегальную деятельность подельники еженедельно получали вознаграждение в криптовалюте в размере до $2 тыс. (156 тыс. рублей).

Двое подозреваемых были задержаны. В ходе обысков у них изъяли 18 GSM-шлюзов, более 700 сим-карт и компьютерную технику. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что фигуранты подозреваются в причастности к 24 эпизодам мошенничества в различных регионах страны.

Ранее петербургские силовики ликвидировали офис техподдержки другого мошеннического кол-центра и задержали местного жителя 1987 года рождения, который, действуя по указанию украинских кураторов, обеспечивал техническую работу центра. В офисе на шоссе Революции были обнаружены сим-боксы с более чем 400 сим-картами.