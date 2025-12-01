Глава ФПБК призвал не вырезать Долину из новогодних огоньков на ТВ

Певицу Ларису Долину не стоит убирать из новогодних телевизионных передач, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, артистка является заложницей ситуации и не имеет отношения к судебному решению по делу о мошенничестве с ее квартирой.

С точки зрения правового поля Долина ни в чем не виновата. Она же не прокурор, не судья. Она к решению по ее квартире никакого отношения не имеет. А с точки зрения морали, конечно, мне жалко [Полину Лурье], которая была добросовестным покупателем. Она приобрела квартиру и осталась и без жилья, и без денег. Что касается Долиной, она тоже заложница ситуации. Не нужно убирать ее из новогодних шоу, «голубых огоньков». Понимаете, Долина виновата только лишь в одном: в том, что она на сегодняшний день публичное лицо и артистка, — пояснил Бородин.

По его мнению, покупательнице квартиры Долиной необходимо продолжать борьбу в высших судебных инстанциях, в том числе обратиться в Верховный суд. Глава ФПБК также подчеркнул, что проблема требует законодательной проработки, так как аналогичные схемы уже нанесли ущерб многим людям.

Здесь, конечно, надо бы законодательно проработать данный вопрос, так как многие уже пострадали из-за мошеннической схемы [по сценарию Долиной]. Считаю, что Лурье должна идти в другие инстанции, не сдаваться, пойти в Верховный суд. Ей нужно идти до конца, бороться. Я думаю, если она уже нашла 100 млн рублей, чтобы купить квартиру, то заплатить адвокатам она также в состоянии, — подытожил Бородин.

Ранее депутат Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что протесты россиян направлены не в адрес Долиной. Она отметила, что недовольство граждан связано именно с судебным решением и несправедливостью по делу певицы.

До этого сообщалось, что люди массово сдают билеты на выступления Долиной. В Хабаровске, где выступление певицы намечено на 2 декабря, количество нераспроданных билетов увеличилось с семи до 35.