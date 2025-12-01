В Казахстане возбудили уголовные дела против главреда одного из изданий

По месту жительства главного редактора казахстанского издания Orda Гульнары Бажкеновой в Алма-Ате и в редакции проводятся обыски, сообщается в Telegram-канале агентства. Полиция возбудила уголовные дела об умышленном и неоднократном распространении заведомо ложных сведений.

Наши коллеги из офиса уже около часа не выходят на связь, мы предполагаем, что у них забрали телефоны, — говорится в сообщении.

В Orda уточнили, что к редакции прибыли мужчины в черном, рядом стоят автомобили без опознавательных знаков, внутри проводятся обыски. Для разбирательства привлекли юристов.

Ранее Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана предложило вознаграждение за любую информацию о местонахождении белорусского треш-стримера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy. Его подозревают в организации рекламной кампании по продвижению онлайн-казино через социальные сети. Информацию о местонахождении разыскиваемого просят сообщить в департамент экономических расследований по городу Астане.

До этого сообщалось, что в Казахстане Бурима объявили в розыск. Информация об этом была размещена на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры.