01 декабря 2025 в 11:34

Перенесший рак журналист назвал переломное событие в своей жизни

Перенесший рак полости рта журналист Коуэн назвал болезнь переломным моментом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Британский журналист Дэвид Коуэн рассказал, что перенесенный им рак полости рта стал для ведущего переломным моментом в жизни. В беседе с Daily Record он признался, что обратился к врачу, когда обнаружил плотный комок в области шеи — в результате журналисту диагностировали онкологию.

Лечение было трудным, я потерял 12 килограммов и не работал пять месяцев. <…> Теперь я стараюсь больше ценить мелочи жизни и помнить, как мне повезло, что я жив, — признался Коуэн.

Ранее блогер Ира Небога (настоящее имя — Ирина Антонова) из Новокузнецка скончалась в возрасте 21 года после продолжительной борьбы с раком. Девушка активно вела соцсети, в которых рассказывала, как справляется с онкологическим заболеванием и его рецидивом.

До этого в возрасте 40 лет скончался актер и юморист Роман Попов. Он несколько лет боролся с раком головного мозга: впервые опухоль у него выявили в 2018 году, а в 2021-м он проходил лечение в больнице. Из-за рака артист лишился зрения на один глаз и потерял подвижность левой стороны тела.

