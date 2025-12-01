День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 12:11

Еще один населенный пункт в ДНР оказался под российским флагом

Минобороны: армия России освободила Клиновое в ДНР

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Клиновое в ДНР, сообщает Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, в операции принимали участие подразделения Южной группировки войск.

Подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Клиновое Донецкой Народной Республики, — сказано в публикации.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что Вооруженные силы Украины перебросили в Сумскую область дополнительные расчеты беспилотников украинского Национального легиона. По его словам, этот шаг направлен на усиление обороны и сдерживание продвижения российской группировки «Север».

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска смогли улучшить свои позиции на Добропольском выступе в Донецкой Народной Республике. По его словам, бойцы продвинулись в направлении населенного пункта Новое Шахово. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Также сообщалось, что дежурными средствами ПВО России с 23:30 мск воскресенья, 30 ноября, до 07:00 понедельника, 1 декабря, были перехвачены 32 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Белгородской области сбили четыре дрона, над Курской областью — один.

ДНР
ВС РФ
Минобороны
СВО
