«Некрасивый балаган»: экс-директор Началовой ответила на нападки ее дочери

Бывший директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева заявила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что семья покойной артистки устроила «некрасивый балаган». Так женщина отреагировала на высказывания Веры Алдониной, попросившей не комментировать состояние футболиста Евгения Алдонина.

Ранее пиар-директор сообщила, что мать спортсмена тоже умерла от онкологического заболевания. Исаева допустила, что болезнь может иметь генетическую природу. Экс-директор Началовой также рассказала, что узнала о диагнозе Алдонина летом.

Я лично ничего про состояние Евгения Алдонина не знаю, кроме того, что знает вся страна, и ничего об этом не говорю. Уважаемая семья Началовых, из моего личного пожелания здоровья Жене вы устроили столь некрасивый балаган. Я не являюсь частью вашей семьи и не собираюсь к ней примазываться. Я гражданин РФ и имею право лично пожелать здоровья любому гражданину страны. Тем более знакомому мне человеку. Никто на вас не ссылался, не опирался и не давал интервью от вашего имени или от лица ближайшего круга. Не раскрывал чужих тайн, — написала Исаева.

Ранее комментатор Андрей Шнякин рассказал, что Алдонин выразил надежду на выздоровление и подтвердил, что у него есть шансы на ремиссию. Сейчас футболист находится в Германии под присмотром докторов. Шнякин добавил, что новость о диагнозе стала для него шоком, ведь Алдонин, по его словам, вел здоровый образ жизни.