01 декабря 2025 в 12:06

Дочь Алдонина сделала заявление по поводу болезни отца

Дочь Алдонина подтвердила информацию об онкологическом заболевании у отца

Евгений Алдонин Евгений Алдонин Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
Дочь бывшего футболиста Евгения Алдонина, Вера Алдонина, опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) официальное обращение, касающееся диагноза ее отца. Сейчас 45-летний экс-игрок ЦСКА и сборной России проходит лечение от онкологического заболевания.

В своем посте Вера поблагодарила всех за оказанную поддержку и сообщила, что семья приняла решение воздержаться от любых комментариев относительно состояния здоровья спортсмена.

Сейчас мы ждем только одного комментария, который будет сказан именно папой, — о своем полном выздоровлении. Мы все в это очень верим и молимся об этом, — написала она.

Девушка также сделала важное замечание для прессы, подчеркнув, что некая Анна Исаева не является и уже длительное время не была представителем их семьи в медиапространстве. Было указано, что любые комментарии, сделанные от ее лица, следует считать «некомпетентными и несогласованными».

Ранее футболист ЦСКА Данил Круговой призвал болельщиков и коллег поддержать Алдонина. По его словам, неравнодушные люди не останутся в стороне и помогут спортсмену в борьбе с болезнью; любая поддержка, даже самая маленькая, может быть полезной.

