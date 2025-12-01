США и Украина не смогли договориться ни по одному из ключевых пунктов плана

США и Украина не смогли договориться ни по одному из ключевых пунктов плана

США и Украина не смогли договориться ни по одному из ключевых пунктов американского мирного плана в ходе переговоров во Флориде, сообщает украинское издание «Страна». По его информации, разногласия касаются территориальных уступок и отказа от вступления в НАТО.

В материале говорится, что украинская сторона отказалась обсуждать вывод войск из Донецкой Народной Республики, ссылаясь на общественное мнение и якобы «несоответствие реальной ситуации». Киев настаивает, что прекращение огня должно произойти по текущей линии соприкосновения.

Кроме того, Украина отклонила пункт плана, предполагающий отказ от вступления в НАТО. Делегация, пишет издание, сослалась на конституционно закрепленный курс на интеграцию в Альянс.

Ранее американские СМИ сообщали, что Украина и США обговаривали график выборов, возможность обмена территориями между Россией и Украиной, а также другие вопросы. При этом со стороны делегации США ощущалось «определенное давление», разговор складывался непросто.