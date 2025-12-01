День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 12:06

США и Украина не смогли договориться ни по одному из ключевых пунктов плана

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

США и Украина не смогли договориться ни по одному из ключевых пунктов американского мирного плана в ходе переговоров во Флориде, сообщает украинское издание «Страна». По его информации, разногласия касаются территориальных уступок и отказа от вступления в НАТО.

В материале говорится, что украинская сторона отказалась обсуждать вывод войск из Донецкой Народной Республики, ссылаясь на общественное мнение и якобы «несоответствие реальной ситуации». Киев настаивает, что прекращение огня должно произойти по текущей линии соприкосновения.

Кроме того, Украина отклонила пункт плана, предполагающий отказ от вступления в НАТО. Делегация, пишет издание, сослалась на конституционно закрепленный курс на интеграцию в Альянс.

Ранее американские СМИ сообщали, что Украина и США обговаривали график выборов, возможность обмена территориями между Россией и Украиной, а также другие вопросы. При этом со стороны делегации США ощущалось «определенное давление», разговор складывался непросто.

США
переговоры
мирное урегулирование
Украина
отказы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России снизилось число новых случаев заражения ВИЧ
В ОАЭ нашли останки криптобизнесмена Новака и его жены
Врач оценил слова академика РАН о росте продолжительности жизни до 120 лет
В Ленобласти кража автомобиля обернулась масштабным пожаром
Ушел из жизни двукратный чемпион «Ролан Гаррос»
Петербуржцы столкнулись с массовыми сбоями мобильного интернета
Россиянина спасли после 12 лет рабства в Дагестане
Подмосковный маньяк признался в еще одном преступлении
Зеленский высказался о переговорах с США
В Бурятии три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе
Раскрыт график Путина на ближайшие дни
Лариса Долина столкнулась с еще одной отменой после квартирного скандала
В Минском институте современных знаний подтвердили поступление Булановой
Россиянка выпрыгнула из окна в попытке спастись от сожителя
Риелтор оценил идею ввести в России залоговое удержание квартир
Торговца из Петербурга заподозрили в мошенничестве из-за продажи шубы
В Кремле отказались отвечать на вопрос о пребывании Асада в России
«Обрадовался»: Песков о звонке Путина пострадавшему от взрыва мальчику
Песков назвал очевидной причастность Киева к атаке на КТК
Песков раскрыл, кого Путин планирует принять в Кремле
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.