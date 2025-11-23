Эксперты раскрыли причины отказа в кредите даже с хорошей историей РБК: ключевую роль в выдаче кредита имеет текущее финансовое положение клиента

Банки могут отказать в кредите даже заемщикам с безупречной кредитной историей, поскольку принимают решение на основе комплексной оценки, заявил гендиректор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин. По его словам, которые передает РБК, ключевую роль играет текущее финансовое положение клиента.

У человека может быть идеальная кредитная история, но если его чистый располагаемый доход не сможет обеспечить ежемесячные платежи, банк откажет в выдаче либо предложит более низкую сумму, — объяснил он.

Эксперт Алексей Волков дополнил, что Банк России активно борется с закредитованностью заемщиков: если у потенциального кредитора более 50% доходов будет уходить на обслуживание прежних и новых долгов, то банк может оказаться не готов создавать существенные резервы под такой кредит. Если же долговая нагрузка превышает 80%, вероятность отказа становится крайне высокой, отметил он.

Ранее адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин заявил, что для защиты от мошеннических кредитов следует регулярно проверять свою финансовую информацию в бюро кредитных историй (БКИ). Он уточнил, что получить полный отчет из БКИ можно бесплатно два раза в год. За каждый последующий запрос в течение года может взиматься плата, составляющая около 500 рублей.