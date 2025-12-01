В Кремле ответили, повлияет ли отставка Ермака на переговоры по Украине

В Кремле ответили, повлияет ли отставка Ермака на переговоры по Украине Песков: практика покажет, повлияет ли отставка Ермака на переговоры по Украине

Практика покажет, повлияет ли отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака на переговорный процесс, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, скажется ли увольнение политика на урегулировании украинского конфликта, передает ТАСС. Он подчеркнул, что пока сложно ответить, стал ли Киев более договороспособным после коррупционного скандала.

Посмотрим, практика покажет, — отметил Песков.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что после отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура станут единственной реальной властью в стране. По его словам, в настоящее время наблюдается агония всей украинской государственности.

До этого стало известно, что Зеленский рассматривает главу Минобороны Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера Михаила Федорова, главу ГУР Кирилла Буданова и замглавы ОП Павла Палису на должность главы его офиса вместо Ермака. На пост также претендуют еще два «менее очевидных кандидата», однако их имена не раскрываются.