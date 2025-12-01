Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака может стать толчком для развития переговорного процесса по урегулированию конфликта, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье на медиаплатформе «Смотрим.ру». По его мнению, уход одного из ключевых соратников украинского главы Владимира Зеленского является этапом разрушения нелегитимной вертикали власти в Киеве.
Отставка Ермака — этап уничтожения сложившейся на Украине нелегитимной вертикали власти, который был запущен еще в прошлом году и для которого у Зеленского не нашлось противоядия, — написал Медведчук.
Политик подчеркнул, что Ермак был главным идеологом конфликта с Россией и его исключение из процесса по идее должно способствовать продвижению мирного диалога.
Ранее сообщалось, что Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов, включая давление со стороны США и громкий скандал, связанный с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики. При этом, по мнению аналитиков, учащающиеся на Украине призывы к отставке правительства создают для главы государства дополнительную угрозу потери контроля над политической ситуацией.