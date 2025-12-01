День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 10:54

Медведчук рассказал, как отставка Ермака повлияет на переговоры по Украине

Медведчук: отставка Ермака может дать толчок переговорам по Украине

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака может стать толчком для развития переговорного процесса по урегулированию конфликта, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье на медиаплатформе «Смотрим.ру». По его мнению, уход одного из ключевых соратников украинского главы Владимира Зеленского является этапом разрушения нелегитимной вертикали власти в Киеве.

Отставка Ермака — этап уничтожения сложившейся на Украине нелегитимной вертикали власти, который был запущен еще в прошлом году и для которого у Зеленского не нашлось противоядия, — написал Медведчук.

Политик подчеркнул, что Ермак был главным идеологом конфликта с Россией и его исключение из процесса по идее должно способствовать продвижению мирного диалога.

Ранее сообщалось, что Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов, включая давление со стороны США и громкий скандал, связанный с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики. При этом, по мнению аналитиков, учащающиеся на Украине призывы к отставке правительства создают для главы государства дополнительную угрозу потери контроля над политической ситуацией.

Виктор Медведчук
Андрей Ермак
отставки
переговоры
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любителям сидеть на унитазе с телефоном рассказали об «анальной мясорубке»
Чиновников в российском регионе ждут сокращения
В Британии назвали ошибку Зеленского перед переговорами Украины и США
Россиянин ударил топором мотоциклиста на заправке и попал на видео
Зумеры помогли Билану поднять прайс на новогодние корпоративы
Перенесший рак журналист назвал переломное событие в своей жизни
В Перми водители застряли в километровой пробке из-за ДТП
В АТОР предсказали рост турпотока из Китая в Россию после отмены виз
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 1 декабря
Ангарскому маньяку вынесли приговор по делу о двойном убийстве
В Минпромторге раскрыли средний возраст автомобилей в России
Значительная часть прежнего парламента Киргизии возвращается в новый созыв
Калифорнийские ученые нашли уникальную амебу
Традиционную программу зимних развлечений запустили в Москве
«Мерзость»: у Плющенко лопнуло терпение из-за матери Костылевой
Скончался заслуженный врач России Ярцев
В Госдуме возмутились лечением мигрантов по ОМС
Медведчук объяснил, в чьих руках находится власть после отставки Ермака
Львица растерзала проникшего в вольер посетителя зоопарка
Ограничение работы WhatsApp 1 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.