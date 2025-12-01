Медведчук рассказал, как отставка Ермака повлияет на переговоры по Украине Медведчук: отставка Ермака может дать толчок переговорам по Украине

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака может стать толчком для развития переговорного процесса по урегулированию конфликта, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье на медиаплатформе «Смотрим.ру». По его мнению, уход одного из ключевых соратников украинского главы Владимира Зеленского является этапом разрушения нелегитимной вертикали власти в Киеве.

Отставка Ермака — этап уничтожения сложившейся на Украине нелегитимной вертикали власти, который был запущен еще в прошлом году и для которого у Зеленского не нашлось противоядия, — написал Медведчук.

Политик подчеркнул, что Ермак был главным идеологом конфликта с Россией и его исключение из процесса по идее должно способствовать продвижению мирного диалога.

Ранее сообщалось, что Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов, включая давление со стороны США и громкий скандал, связанный с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики. При этом, по мнению аналитиков, учащающиеся на Украине призывы к отставке правительства создают для главы государства дополнительную угрозу потери контроля над политической ситуацией.