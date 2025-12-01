День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 11:07

На Западе раскрыли, что стало с состоянием богатейших россиян за год

Bloomberg сообщил о росте капиталов богатейших бизнесменов России на $18,1 млрд

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Состояние наиболее обеспеченных бизнесменов России увеличилось с начала года на $18,1 млрд, сообщило агентство Bloomberg. Эти данные основаны на расчетах специального индикатора, который отслеживает изменения в капиталах крупнейших мировых миллиардеров.

Как следует из обновленного индекса, значительный прирост показали владельцы компаний в сырьевом секторе. Акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов увеличил свое состояние на $5,32 млрд, а основатель УГМК Искандер Махмудов стал богаче на $4,43 млрд, пишут авторы.

Положительная динамика также зафиксирована в технологической и ритейл-сферах. Сооснователь Telegram Павел Дуров прибавил за отчетный период $2,44 млрд, а владелица Wildberries Татьяна Ким увеличила свой капитал на $654 млн (более 51,6 млрд рублей).

Вместе с тем, не все участники рейтинга завершили период с положительным финансовым результатом. Наибольшее сокращение состояния коснулось председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина, чьи активы уменьшились на $3,07 млрд.

Ранее Европейский суд в Люксембурге снял санкции с российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского. Также суд отменил продление рестрикций в отношении предпринимателя до 15 сентября текущего года. Совет Евросоюза возместит понесенные Пумпянским расходы за весь период санкций и оплатит судебные издержки.

Россия
бизнесмены
капиталы
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чиновников в российском регионе ждут сокращения
В Британии назвали ошибку Зеленского перед переговорами Украины и США
Россиянин ударил топором мотоциклиста на заправке и попал на видео
Зумеры помогли Билану поднять прайс на новогодние корпоративы
Перенесший рак журналист назвал переломное событие в своей жизни
В Перми водители застряли в километровой пробке из-за ДТП
В АТОР предсказали рост турпотока из Китая в Россию после отмены виз
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 1 декабря
Ангарскому маньяку вынесли приговор по делу о двойном убийстве
В Минпромторге раскрыли средний возраст автомобилей в России
Значительная часть прежнего парламента Киргизии возвращается в новый созыв
Калифорнийские ученые нашли уникальную амебу
Традиционную программу зимних развлечений запустили в Москве
«Мерзость»: у Плющенко лопнуло терпение из-за матери Костылевой
Скончался заслуженный врач России Ярцев
В Госдуме возмутились лечением мигрантов по ОМС
Медведчук объяснил, в чьих руках находится власть после отставки Ермака
Львица растерзала проникшего в вольер посетителя зоопарка
Ограничение работы WhatsApp 1 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
В МВД назвали наиболее популярные схемы мошенничества
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.