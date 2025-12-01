На Западе раскрыли, что стало с состоянием богатейших россиян за год

Состояние наиболее обеспеченных бизнесменов России увеличилось с начала года на $18,1 млрд, сообщило агентство Bloomberg. Эти данные основаны на расчетах специального индикатора, который отслеживает изменения в капиталах крупнейших мировых миллиардеров.

Как следует из обновленного индекса, значительный прирост показали владельцы компаний в сырьевом секторе. Акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов увеличил свое состояние на $5,32 млрд, а основатель УГМК Искандер Махмудов стал богаче на $4,43 млрд, пишут авторы.

Положительная динамика также зафиксирована в технологической и ритейл-сферах. Сооснователь Telegram Павел Дуров прибавил за отчетный период $2,44 млрд, а владелица Wildberries Татьяна Ким увеличила свой капитал на $654 млн (более 51,6 млрд рублей).

Вместе с тем, не все участники рейтинга завершили период с положительным финансовым результатом. Наибольшее сокращение состояния коснулось председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина, чьи активы уменьшились на $3,07 млрд.

Ранее Европейский суд в Люксембурге снял санкции с российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского. Также суд отменил продление рестрикций в отношении предпринимателя до 15 сентября текущего года. Совет Евросоюза возместит понесенные Пумпянским расходы за весь период санкций и оплатит судебные издержки.