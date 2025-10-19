Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Французские толстосумы начали прятать деньги за рубежом

FT: во Франции богатые люди начали переводить деньги за рубеж из-за кризиса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Французские предприниматели и богатые граждане, имеющие солидный капитал, стали массово выводить деньги за рубеж, пишет Financial Times. Как сообщает издание, причиной тому стали политический кризис и несовершенная система налогообложения.

Богатые французы переводят средства в Люксембург и Швейцарию. Политический кризис и налоговые угрозы ускорили приток инвестиций в безопасные убежища, — сказано в материале.

Автор публикации пишет, что французский бизнес и состоятельные семьи рекордными объемами вкладываются в люксембургские аннуитеты. Основатель местной компании по управлению активами Scala Patrimoine Гийом Луккини рассказал, что отток средств из Франции только набирает обороты.

Ранее сообщалось, что политический кризис во Франции может ухудшить состояние экономики ЕС и ослабить сообщество в целом. Некоторые чиновники отмечают, что экономическое положение еврозоны и так вызывает опасения. В Брюсселе многие считают, что влияние президента Франции Эммануэля Макрона в ЕС ослабло, однако часть еврочиновников не поддерживает проведение новых парламентских выборов.

Франция
кризисы
элита
капиталы
