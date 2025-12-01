День матери
01 декабря 2025 в 11:27

Значительная часть прежнего парламента Киргизии возвращается в новый созыв

ЦИК Киргизии: не менее трети депутатов прошлого созыва проходят в парламент

Значительная часть депутатов предыдущего созыва получает мандаты в новом парламенте Киргизии, такие данные приводит автоматизированная система ЦИК страны. Согласно ее предварительным итогам, в законодательном собрании сохранит свое место не менее трети прежнего состава.

Среди тех, кто, по сведениям системы, сохранил свои кресла, фигурируют бывший спикер Нурланбек Тургунбек уулу и один из руководителей межпарламентской комиссии по сотрудничеству с российским парламентом Гуля Кожокулова. Также в числе избранных оказалось много политиков, которые прежде работали в органах местного самоуправления.

Голосование на территории республики завершилось накануне в 20:00 по местному времени (17:00 мск), после чего данные с автоматических считывающих урн начали поступать в ЦИК. К 21:00 были обработаны результаты с подавляющего большинства избирательных участков, в то время как на некоторых зарубежных участках голосование все еще продолжалось из-за разницы в часовых поясах.

Напомним, действующий парламент был распущен по собственной инициативе в конце сентября. Согласно новым правилам, выборы проходили по 30 многомандатным округам, где разыгрывалось 90 депутатских мест. Всего за них боролись 460 кандидатов при почти 4,3 млн избирателей, внесенных в списки.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президента России Владимира Путина во время официального визита в резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке встретили почетный караул и киргизские богатыри. Российский лидер подъехал к восточному входу резиденции на автомобиле Aurus в сопровождении кавалерийского эскорта. На площади перед входом его лично и тепло приветствовал президент Киргизии Садыр Жапаров.

Киргизия
парламенты
выборы
депутаты
